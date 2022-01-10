Школьник погиб в огне в Новосибирске

В Новосибирске произошел пожар, в результате которого погиб 11-летний мальчик. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональное МЧС.

Пожар произошел в одном из домов на улице Блюхера. Загорелась квартира на верхнем этаже. Огонь охватил площадь в 12 «квадратов». Пожарные эвакуировали четырех человек. Во время тушения нашли тело ребенка. По предварительной информации, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело.