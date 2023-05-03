Происшествия 03 мая 2023, 18:41 Школьник погиб при падении бетонной плиты в заброшенном доме в Ростовской области

Читать 360tv в

Бетонная плита обрушилась на подростка в заброшенном доме в городе Волгодонске Ростовской области. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, двое школьников забрались в заброшенное здание. В этот момент на них обрушилась плита, от полученных травм один из подростков скончался на месте происшествия.

Реклама

Отмечается, что второго пострадавшего госпитализировали, следователи возбудили уголовное дело.