04 марта 2020, 16:18
Школьник погиб от передозировки наркотиков в Петербурге
В элитном ЖК в зеленой зоне Крестовского острова Санкт-Петербурга нашли труп 16-летнего школьника. Сайт «Невские новости» написал, что юноша умер от передозировки наркотиков.
В одном из самых дорогих и респектабельных ЖК Петербурга нашли тело подростка. По предварительным данным, он погиб от передозировки наркотического вещества «Метадон».
Труп обнаружили гувернантка квартиры. Сотрудники правоохранительных органов нашли в помещении пакетик с белым веществом, которое, вероятнее всего, у погубило парня.