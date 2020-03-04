Школьник погиб от передозировки наркотиков в Петербурге

В одном из самых дорогих и респектабельных ЖК Петербурга нашли тело подростка. По предварительным данным, он погиб от передозировки наркотического вещества «Метадон».

Труп обнаружили гувернантка квартиры. Сотрудники правоохранительных органов нашли в помещении пакетик с белым веществом, которое, вероятнее всего, у погубило парня.