Школьник подвергся нападению собачьей стаи в Оренбурге

В Оренбурге нападение стаи собак на школьника зафиксировала камера видеонаблюдения. Как сообщил сайт 56orb.ru, на улице Дорофеева внимание шести собак привлекла одинокая фигурка идущего школьника.

Когда собаки бросились к нему, он побежал. На ходу в спешке он уронил какой-то предмет, что отвлекло внимание животных.

Когда ребенок оказался возле проезжей части, на помощь ему пришел взрослый прохожий, который отогнал собак.