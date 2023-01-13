Происшествия 13 января 2023, 12:39 Школьник, переходивший дорогу по пешеходному переходу, попал под колеса машины в Ижевске

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ДТП произошло на трассе Ижевск — Аэропорт в селе Октябрьский. Там школьник попал под колеса машины, которой управлял 70-летний мужчина. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

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Авария произошла 11 января около 13:40. Пожилой водитель за рулем Chery Tiggo направлялся в город. На нерегулируемом пешеходном переходе он наехал на 11-летнего мальчика. Ребенок получил травмы.