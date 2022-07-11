Школьник обварился в бассейне с термальной водой на Камчатке

Школьник 12 лет обварился в бассейне с термальной водой на Камчатке, сообщила пресс-служба краевого СУ СК. Ребенок попал в реанимацию с ожогами 90% тела, написал Telegram-канал «112».

Следователи выяснили, что ребенок приехал в гостевой дом в поселке Эссо Быстринского района вместе с взрослыми, чтобы искупаться в бассейне, вечером 29 июня. Пока родители искали представителей администрации гостиницы, мальчик прыгнул в термальную воду, температура которой значительно превышала допустимые значения для купания.

Ребенка доставили в медучреждение с острым ожоговым шоком. Ему диагностировали термический ожог второй и третьей степени. Состояние школьника оценивается как тяжелое.

СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). Осматривая место происшествия, следователи обнаружили, что возле бассейна не было заграждений и запрещающих купание знаков.

«Органом следствия проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося, расследование уголовного дела продолжается», — добавили в пресс-службе СУ СК по Камчатскому краю.