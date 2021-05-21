Школьник напал с ножом на учительницу в Березниках. Прямая трансляция

В Пермском крае в городе Березники ученик лицея № 1 напал с ножом на преподавательницу. «360» ведет прямую трансляцию с места происшествия.

В пятницу утром в Березниках 16-летний лицеист напал на учительницу по физике. Она получила ножевое ранение в шею. Преподавательницу госпитализировали. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Подозреваемого задержали. Против лицеиста завели уголовное дело о покушении на убийство.

Источники «360», знакомые с ситуацией, сообщили, что школьник предупреждал о планах нападения своих друзей. За день до этого он показывал некоторым своим одноклассникам нож и говорил, что собирается убивать учителей. Предположительно, он смог пронести в лицей нож без каких-либо препятствий. Металлоискателя и рамок в лицее нет.

Детский омбудсмен Светлана Денисова сообщила, что напавший на преподавателя ученик не состоял на учете. Его семья также не попадала в поле зрения социальных служб. В СМИ сообщали, что школьнику назначили психолого-психиатрическую экспертизу.