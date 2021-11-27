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    27 ноября 2021, 11:05

    Школьник напал на одноклассника и учительницу с ножницами во время урока в Новосибирске

    Сайт Прецедент: пятиклассник набросился на сверстника и учительницуво время урока в школе № 218 Новосибирска

    Андрей Иванов

    Ученик пятого класса школы № 218 Новосибирска на уроке математики повздорил с одноклассником, вооружился ножницами и набросился на него. На помощь пришла учительница, но мальчик не выпускал опасный предмет из рук. Об этом сообщил сайт «Прецедент».

    Школьник напал на одноклассника и учительницу с ножницами во время урока в Новосибирске

    «Да, этот ребенок действительно регулярно нарушает дисциплину. Его уже отправили на всевозможные обследования. Проблема есть, но мы не имеем права ограничить его в получении образования», — рассказала сайту классный руководитель.

    Мать одного из учеников школы отметила, что агрессивный мальчик постоянно нарушает дисциплину. По ее словам, после происшествия с ножницами он еще выломал дверь в классе.

    Сообщением о нападении в школе заинтересовались в СУ СК России по Новосибирской области. Следователи организовали проверку.