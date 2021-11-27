Школьник напал на одноклассника и учительницу с ножницами во время урока в Новосибирске

Ученик пятого класса школы № 218 Новосибирска на уроке математики повздорил с одноклассником, вооружился ножницами и набросился на него. На помощь пришла учительница, но мальчик не выпускал опасный предмет из рук. Об этом сообщил сайт «Прецедент».

«Да, этот ребенок действительно регулярно нарушает дисциплину. Его уже отправили на всевозможные обследования. Проблема есть, но мы не имеем права ограничить его в получении образования», — рассказала сайту классный руководитель.

Мать одного из учеников школы отметила, что агрессивный мальчик постоянно нарушает дисциплину. По ее словам, после происшествия с ножницами он еще выломал дверь в классе.

Сообщением о нападении в школе заинтересовались в СУ СК России по Новосибирской области. Следователи организовали проверку.