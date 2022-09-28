Школьник на роликах попал под машину в Санкт-Петербурге | 360°

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28 сентября 2022, 14:54

Школьник на роликах попал под машину в Санкт-Петербурге

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Машина сбила восьмиклассника, который ехал на роликах через дорогу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

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Подросток ехал по переходу на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль наехал на него во время разворота назад. Школьник попал в больницу с травмами средней тяжести. Правоохранители выясняют подробности и детали происшествия.

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