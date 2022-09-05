Происшествия 05 сентября 2022, 21:49 Поделиться Telegram

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Viber Школьник на мотоцикле врезался в легковую машину в Ростовской области

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Несовершеннолетний мотоциклист столкнулся с легковушкой в Ростовской области. В результате он попал в больницу, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на УГИБДД по региону.

Школьник пытался обогнать машину, но не рассчитал расстояние и врезался. От удара он отлетел в сторону. Несовершеннолетнего забрали в больницу с различными травмами.

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Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

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