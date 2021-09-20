Школьник на мотоцикле устроил ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области

15-летний школьник на мотоцикле устроил ДТП в поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось накануне днем. Девятиклассник на мотоцикле ZONGSHEN врезался в автомобиль Chevrolet Niva. Иномаркой управлял пенсионер. У школьника не было водительских прав, а мотоцикл принадлежал его 19-летнему приятелю. Проезжая перекресток улиц Соболевского и Повассара, подросток не уступил дорогу автомобилю Chevrolet Niva и спровоцировал тем самым ДТП. С переломом ноги его доставили в больницу.