Происшествия 11 апреля 2023, 23:53 Школьник на мотоцикле попал под колеса грузовика в Самаре

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В Самаре произошло ДТП с участием грузовика. Машина сбила 16-летнего школьника, который ехал на мотоцикле. Об этом сообщил «Царьград».

Водитель большегруза 10 апреля поворачивал налево на улице Тополей, недалеко от дома № 173А. Под колеса авто попал несовершеннолетний, который ехал на незарегистрированном мотоцикле AVANTIS.

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Подросток двигался на встречному направлению на зеленый свет. В результате водителя мотоцикла доставили в медицинское учреждение.