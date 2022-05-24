Школьник на легком мотоцикле погиб после столкновения с автобусом

Подросток за рулем питбайка погиб при столкновении с рейсовым автобусом в Елабуге. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана, авария произошла на пересечении улиц Отрадная и Тихая около 15:00 по московскому времени.

Момент столкновения двух транспортных средств попал в объектив камеры видеонаблюдения. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как молодой человек на мотоцикле на полной скорости врезается в едущий по перекрестной дороге автобус. Республиканская прокуратура начала проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В Госавтоинспекции Татарстана уточнили, что погибшему на кроссовом мотоцикле школьнику было 14 лет. По предварительным данным, рейсовый автобус без пассажиров не уступил дорогу подростку. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.