Школьник на квадроцикле врезался в грузовик в Оренбургской области

В Оренбургской области 15-летний школьник, управлявший квадроциклом, въехал в КамАЗ и был госпитализирован с травмами.

Как сообщает 56orb.ru, катаясь по улице Школьной села Елховка, подросток не совладал с квадроциклом «Racer» и врезался в грузовик, который стоял на обочине.

Столкновение с грузовиком обернулось целым набором травм для школьника. У него сломаны ребра, зафиксированы сотрясение мозга и тупая травма живота. Травме головы способствовало и то, что на квадроцикле он катался без мотошлема.

Родителей пострадавшего в ДТП подростка, давших ему ключи от вездехода, накажут за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.