Школьник на Дальнем Востоке решил сделать селфи на вагоне. Его убило током

Подросток из Владивостока погиб, пытаясь сделать селфи на крыше вагона поезда. 13-летнего школьника ударило током. В 2019 году это уже третий случай со смертельными травмами на железных дорогах региона.

Трагедия произошла утром 22 декабря на станции Гайдамак, сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

«Подросток, игнорируя знаки „Осторожно, электрическое напряжение!“, установленные на опорах контактной сети и цистерне, залез на вагон, чтобы сделать селфи. <…> Он был смертельно травмирован электрическим током», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что на объектах железнодорожной инфраструктуры необходимо неукоснительно следовать установленным правилам безопасности. Руководство Дальневосточной железной дороги также обратилось к родителям и педагогам с просьбой объяснять детям, насколько опасны игры рядом с железнодорожными путями.

Всего с начала 2019 года на территории Дальневосточной железной дороги произошло три случая смертельного травмирования несовершеннолетних. В 2018 году их было шесть.