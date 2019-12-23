    23 декабря 2019, 07:42

    Школьник на Дальнем Востоке решил сделать селфи на вагоне. Его убило током

    Александра Ломейко

    Подросток из Владивостока погиб, пытаясь сделать селфи на крыше вагона поезда. 13-летнего школьника ударило током. В 2019 году это уже третий случай со смертельными травмами на железных дорогах региона.
    Школьник на Дальнем Востоке решил сделать селфи на вагоне. Его убило током

    Трагедия произошла утром 22 декабря на станции Гайдамак, сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

    «Подросток, игнорируя знаки „Осторожно, электрическое напряжение!“, установленные на опорах контактной сети и цистерне, залез на вагон, чтобы сделать селфи. <…> Он был смертельно травмирован электрическим током», — уточнили в ведомстве.

    В пресс-службе подчеркнули, что на объектах железнодорожной инфраструктуры необходимо неукоснительно следовать установленным правилам безопасности. Руководство Дальневосточной железной дороги также обратилось к родителям и педагогам с просьбой объяснять детям, насколько опасны игры рядом с железнодорожными путями.

    Всего с начала 2019 года на территории Дальневосточной железной дороги произошло три случая смертельного травмирования несовершеннолетних. В 2018 году их было шесть.