Происшествия 22 декабря 2022, 04:15 Школьник лишился руки при замешивании бетона на стройке в Новокузнецке

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В Новокузнецке местный школьник остался без руки в результате несчастного случая. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на региональную прокуратуру.

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Следствие предполагает, что школьника неофициально взяли на работу на строительный объект. С ними не провели инструктаж по технике безопасности, в результате чего во время замешивания бетона ему оторвало руку. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.