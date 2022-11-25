Происшествия 25 ноября 2022, 13:34 Школьник из Волгоградской области получил ожоги лица из-за неосторожного использования спичек

Читать 360tv в

В Волгоградской области 15-летний школьник попал в больницу с ожогами лица и глаз. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.

Правоохранители выяснили, что случившееся произошло во время ремонта мопеда. Мальчик решил проверить уровень бензина в баке и в качестве подсветки использовал спичку. В этот момент и произошло возгорание.

Реклама

Медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное.

Реклама