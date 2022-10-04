Школьник из Тюмени пострадал от взрыва электронной сигареты | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 23:09 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Школьник из Тюмени пострадал от взрыва электронной сигареты

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Электронная сигарета взорвалась во рту у школьника. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла в 49-й гимназии. После взрыва пострадавшему вызвали скорую помощь, передали VSE42.RU.

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В результате десятиклассника доставили в медицинское учреждение. Травма оказалась неглубокой. Врачи оказали ребенку первую помощь, а после разрешили отправиться домой, где он будет проходить амбулаторное лечение, написали «Дни.ру».

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