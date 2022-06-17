Школьник из Ставрополья спровоцировал ДТП. Его пассажирка получила рваную рану лица

Школьник за рулем ВАЗа спровоцировал аварию в Курском районе (Ставропольский край). Его пассажирка попала в больницу. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на Госавтоинспекцию Ставрополья.

16-летний школьник одолжил автомобиль у своего приятеля. Подросток не имел водительского опыта, а также прав. Вместе с ним кататься отправилась его подруга. Водитель не справился с управлением, из-за чего ВАЗ вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем LADA Granta.

В результате 13-летняя пассажирка ВАЗа получила рваную рану лица и травму головы. Девушку госпитализировали.