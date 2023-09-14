Эксклюзив 14 сентября 2023, 13:25 Школьник из Сергиева Посада ударил сверстника в столовой и сам попал в больницу Источник «360»: девятиклассники в Сергиевом Посаде подрались в школьной столовой РИА «Новости»

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Учащиеся девятого класса одной из школ Сергиева Посада подрались во время перемены. Один молодой человек ударил другого пустым бокалом в столовой. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщил источник «360».

Конфликт произошел в школе № 2 на Владимирской улице еще днем 11 сентября, но известно о нем стало только сейчас. Ссора разгорелась между учениками из двух разных классов.

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Один подросток в столовой подошел к другому и вылил ему на голову чай. Пострадавший ответил — плеснул напиток обидчику прямо в лицо и ударил того пустым бокалом, а затем кулаком.

Первому молодому человеку после этого понадобилась помощь, которую оказала школьная медсестра. На место вызвали скорую помощь, она увезла получившего травмы в районную больницу города.

Родителей школьников вызвали в учебное заведение. С мальчиком, который нанес удар девятикласснику, и с его отцом провели беседу. Ребенка на время оставили дома.

По предварительной версии, причиной конфликта стало то, что попавший в итоге в больницу школьник не раз оскорблял сверстника. Источник «360» уточнил, что оба мальчика из полных, благополучных семей. Раньше с ними не было проблем.

Сергиево-Посадская городская прокуратура по поручению регионального главка начала проверку исполнения законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Прокуратура уточнила, что пострадавший подросток получил резаные раны лица. По результатам проверки могут принять меры прокурорского реагирования.