Школьник из Санкт-Петербурга утонул в пруду

Мальчик пропал во время отдыха около пруда. Позже выяснилось, что подросток утонул. Ситуация произошла в Пулковском парке в Петербурге. Об этом сообщила «Политика сегодня».

На днях в экстренные службы поступила информация о пропаже ребенка. Следователи приехали на место происшествия и стали его осматривать. Позже им удалось найти тело мальчика. Оказалось, что он утонул.

На данный момент с матерью пострадавшего работает психолог. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели мальчика.