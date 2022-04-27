Школьник из Ростовской области получил пулю в шею во время стрельбы по бутылкам

Школьники из города Шахты Ростовской области решили пострелять по бутылкам из пневматического оружия. Развлечение закончилось происшествием — одному из детей пуля попала в шею. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на «Блокнот».

Школьники решили пострелять по стеклянной таре. Один из мальчиков направил оружие на своего друга и, случайно выстрелив, попал ему в шею. После выстрела мальчик упал на землю и начал задыхаться. Один из детей обратился к родителям за помощью. Взрослые вызвали скорую помощь.

Врачи смогли спасти ребенка. Они извлекли пулю из шеи. На данный момент мальчик находится в отделении реанимации.