Эксклюзив 31 мая 2023, 20:20 Школьник из Пушкино ударил своего подростка ножом за отказ зайти в онлайн-чат Источник «360»: 11-летний подросток ударил ножом знакомого на футбольном поле Freepik

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В Пушкино 11-летний школьник ударил своего знакомого ножом во время игры в футбол. Как сообщил источник «360», причиной мог стать отказ жертвы зайти вместе с нападавшим в онлайн-чат.

Поножовщина случилась в поселке Правдинский вечером 30 мая на стадионе на улице Котовского. Между мальчиками произошла перепалка. Причиной ссоры, по имеющимся данным, стал отказ пострадавшего ребенка принять участие в онлайн-чате. Из-за этого якобы школьник достал нож «бабочка» и ударил мальчика в спину.

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Источник «360» сообщил, что напавший ребенок воспитывается в неполной и неблагополучной семье. До апреля 2023 года мальчик состоял на учете в ПДН за «антиобщественное поведение». Его мать также состоит на учете в соответствующих органах из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Семья пострадавшего мальчика, напротив, благополучная, хоть и неполная — родители развелись несколько лет назад. Сейчас школьник находится в реанимации. За его жизнь борются врачи.

По данным «МК», напавший школьник убежал с места происшествия. Раненый мальчик сначала попросил помощи, затем упал без сознания. Через некоторое время его обидчик вернулся и попытался остановить кровь приятеля. Он якобы забежал в магазин к матери мальчика на работу и сообщил о случившемся. Однако соврал, что это сделал не он. Полиция вычислила его по камерам. Мальчик сознался во всем и показал место, куда спрятал нож. Холодное оружие ему подарили всего за сутки до происшествия.