Школьник из Приамурья впал в кому после посещения аквапарка
Школьник отдыхал в компании пяти своих сверстников в одном из водно-развлекательных комплексов Благовещенска вечером 3 декабря, сообщили в пресс-службе СК РФ по Амурской области.
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Двое взрослых, которые присматривали за детьми, ненадолго отвлеклись. В это время мальчик зашел в бассейн. Плавать он не умел и начал тонуть. Со дна ребенка поднял инструктор-спасатель.
«Ребенок в состоянии комы вследствие длительной асфиксии доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело после случившегося. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Мальчик находится в реанимации Амурской областной больницы, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав. За его жизнь борются врачи.
«Случай непростой. Ребенок в настоящее время <…> в стабильно тяжелом состоянии. Врачи проводят весь необходимый комплекс мер», — подчеркнули в министерстве.