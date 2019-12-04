Школьник из Приамурья впал в кому после посещения аквапарка

В амурском аквапарке чуть не утонул девятилетний ребенок. Мальчика успели вытащить из бассейна, но под водой он пробыл слишком долго и в итоге впал в кому.

Школьник отдыхал в компании пяти своих сверстников в одном из водно-развлекательных комплексов Благовещенска вечером 3 декабря, сообщили в пресс-службе СК РФ по Амурской области.

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Двое взрослых, которые присматривали за детьми, ненадолго отвлеклись. В это время мальчик зашел в бассейн. Плавать он не умел и начал тонуть. Со дна ребенка поднял инструктор-спасатель.

«Ребенок в состоянии комы вследствие длительной асфиксии доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело после случившегося. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Мальчик находится в реанимации Амурской областной больницы, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав. За его жизнь борются врачи.

«Случай непростой. Ребенок в настоящее время <…> в стабильно тяжелом состоянии. Врачи проводят весь необходимый комплекс мер», — подчеркнули в министерстве.