Школьник из Петербурга упал с гаража и сломал позвоночник

По информации издания, ребенка доставили в детскую больницу № 5 имени Филатова в тяжелом состоянии.

Сайт «Петербургский дневник» написал, что мальчик упал с крыши бетонного гаража на улице Ткачей накануне вечером. Вероятно, школьник прыгал по гаражам и оступился.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, гематомы головы, а также компрессионный перелом позвоночника.