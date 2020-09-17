17 сентября 2020, 13:59
Школьник из Петербурга упал с гаража и сломал позвоночник
10-летний школьник из Санкт-Петербурга получил перелом позвоночника во время игры на крыше гаража. Инцидент произошел в Невском районе. Об этом сообщил сайт 78.ru.
По информации издания, ребенка доставили в детскую больницу № 5 имени Филатова в тяжелом состоянии.
Сайт «Петербургский дневник» написал, что мальчик упал с крыши бетонного гаража на улице Ткачей накануне вечером. Вероятно, школьник прыгал по гаражам и оступился.
У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, гематомы головы, а также компрессионный перелом позвоночника.