Школьник из Оренбургской области спас друга, упавшего в колодец | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 13:25 Школьник из Оренбургской области спас друга, упавшего в колодец

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Накануне в поселке Целинный Светлинского района Оренбургской области школьник решил попить воды, наклонился к колодцу и упал внутрь. Об этом сообщил сайт proOren.ru.

На помощь приятелю подоспел ученик четвертого класса. Мальчик помог выбраться другу наверх, тем самым спасая его от гибели, написало ИА Nation News.

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