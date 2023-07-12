Происшествия 12 июля 2023, 04:27 Школьник из Новосибирской области покончил с собой после ссоры с матерью Shot: восьмиклассник из Новосибирской области свел счеты с жизнью после ссоры с матерью Freepik

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Восьмиклассник из Новосибирской области свел счеты с жизнью после наказания матери. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Shot.

В материале сказано, что все случилось в селе Битки Сузунского района. Ребенок ленился на летних каникулах, чем вызывал негодование матери. Он часто пропадал в телефоне и не помогал по хозяйству. После конфликта на этой почве женщина заставила мальчика убраться дома и забрала у него смартфон. Она обещала вернуть устройство, когда сын возьмется за ум.

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Однако такой сценарий не понравился 12-летнему школьнику и он убежал из дома. Потом ребенка нашли мертвым напротив своего дома.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего». Если мать мальчика признают виновной, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Авторы публикации отметили, что мальчик рос в полной, благополучной семье. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.

Ранее стало известно, что выпускница 11 класса из Красночикойского района Забайкальского края покончила с собой после получения результатов ЕГЭ. По словам главы региона Евгения Гостева, причинами такого поступка могли стать и другие факторы.