Школьник из Новосибирска случайно выстрелил приятелю в лоб из пневматики

Несчастный случай произошел в одной из школ Новосибирска. Там ученик выстрелил случайно в лоб из пневматического пистолета однокласснику. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Стрельба произошла 19 января в учебном заведении Новосибирского района.

«Один из учеников случайно выстрелил в другого из пневматического пистолета. В результате инцидента пострадавший получил ушибленную травму лобной части головы», — сказано в сообщении ведомства.

Стражи порядка забрали у несовершеннолетнего пневматический пистолет, оружие направили на экспертизу. Родные пострадавшего подали заявление в полицию. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Мама одной из учениц рассказала сайту ngs.ru, что девочки остались в спортивном зале, а их одноклассников отправили заниматься на улицу. Среди учеников были браться-близнецы, один из них и начал стрелять.

Telegram-канал Mash Siberia написал, что огонь открыл пятиклассник во время занятий по физкультуре. По данным издания, мальчик не хотел кататься на лыжах.