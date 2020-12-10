Школьник из Краснодара сломал грудину однокласснику

По словам женщины, это произошло 29 октября нынешнего года в гимназии № 36, одной из самых престижных школ города.

«12-летнему сыну моих друзей одноклассник сломал грудную клетку. Мальчик схватил его и сжимал, пока у ребенка не потемнело в глазах», — уточнила собеседница издания.

На протяжении долгого времени подросток оскорблял сверстника, пинал, подговаривал других детей устраивать ему бойкоты. Родители школьника об этом ничего не знали.

«После драки, когда он дышать не мог, в школу даже скорую не вызвали. Медики приехали только, когда сама мать мальчика набрала номер 03», — отметила Елена.

После произошедшего родители ждали, что администрация школы, отец и мать обидчика извинятся. Этого так и не произошло. В настоящий момент известно, что грудина у мальчика срастается со смещением. После произошедшего пострадавшего подросткаперевели в другую школу.