Происшествия 14 февраля 2024, 02:54 Школьник из Йошкар-Олы ушел гулять и не вернулся «ЛизаАлерт»: 11-летний ребенок пропал во время прогулки в Йошкар-Оле РИА «Новости»

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Волонтеры в Йошкар-Оле организовали поиски 11-летнего мальчика, который ушел гулять и не вернулся домой. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Школьник пропал 13 февраля, когда не вернулся с прогулки. Родители обратились за помощью к волонтерам и в полицию.

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На момент пропажи на мальчике был черно-желтый комбинезон, черные кроссовки с красными вставками, черная шапка-балаклава, черно-зеленые перчатки. Рост ребенка 149 сантиметров, волосы светло-русые и карие глаза.

Ранее в Чите пропал 10-летний мальчик. Он ушел из дома и не вернулся. Волонтеры также начали поиски ребенка.

До этого поисково-спасательный отряд «Ты не один» объявил о пропаже восьмилетнего жителя Череповца в Вологодской области. Ребенок вышел от друга и пропал.