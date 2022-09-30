Школьник из Ижевска рассказал, как ему удалось выжить во время стрельбы | 360°

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Школьник из Ижевска рассказал, как ему удалось выжить во время стрельбы

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Ученик девятого класса из школы № 88 Ижевска, где произошла трагедия, рассказал изданию kp.ru, как ему удалось выжить после встречи со стрелком.

Школьник сообщил, что решил притвориться мертвым, потому что очень испугался.

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«Я, видимо, забежал за шкаф одним из первых, спрятался и закрыл глаза. А он был поблизости и стрелял в нас, как хотел. Меня пуля задела в руку. Прошла по касательной, а я притворялся мертвым. Было страшно открывать глаза», — вспоминает Тимур.

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Когда правоохранители подоспели на помощь, мальчик помогал спецназу вытаскивать серьезно раненых одноклассников.

Напомним, трагедия в школе № 88 произошла утром в понедельник, 26 сентября. В здание учебного заведения ворвался вооруженный мужчина и открыл стрельбу. Его жертвами стали 17 человек, 11 из которых — дети.

Стрельба в школе в Ижевске

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