Происшествия 14 февраля 2023, 15:51 Школьник из Иркутска отдал мошенникам более 200 тысяч рублей якобы для спасения родителей

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Жительница Иркутска обратилась в полицию с заявлением о краже крупной суммы денежных средств. Ее сын отдал мошенникам более 200 тысяч рублей, сообщил сайт«ННОВПОСТ».

По данным Nation News, в отсутствие родителей 11-летний мальчик ответил на звонок. Незнакомец рассказал школьнику, что его родители попали в аварию и им срочно требуется помощь.

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Злоумышленник убедил мальчика найти в квартире деньги и передать их некой женщине для того, чтобы спасти своих родных.

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