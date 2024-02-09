Происшествия 09 февраля 2024, 14:39 Школьник из Иркутска не смог объяснить, зачем он угрожал классу пистолетом Shot: ворвавшегося с оружием на урок иркутского школьника арестовали на 2 месяца РИА «Новости»

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Иркутский школьник, который угрожал классу пистолетом и приказал всем встать на колени, не смог объяснить свое поведение. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы статьи предположили, что подросток был не в себе, когда ворвался на урок с огнестрельным оружием. Шестнадцатилетний школьник показал классу пистолет и потребовал, чтобы дети встали на колени. По информации издания, друзья сами успокоили 10-классника и увели его из школы.

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Журналисты добавили, что подростка арестовали на два месяца — ему грозит семь лет заключения по статье «Хулиганство». Прокуратура также внесла представление руководству школы и охранного предприятия из-за нарушений требований безопасности.

Ранее источник рассказал, что иркутский школьник пришел на урок с пистолетом ради шутки. По мнению собеседника «360», подросток хотел похвастаться и не планировал никого пугать. По его словам, школьники смеялись и спокойно разговаривали.