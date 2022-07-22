Школьник едва не погиб после падения с электросамоката в Нижегородской области

В Нижегородской области врачи едва спасли жизнь школьнику, который при падении с электросамоката получил субдуральную гематому. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на Telegram-канал главы областного минздрава Давида Мелика-Гусейнова.

По словам министра, медики несколько часов боролись за жизнь школьника.

«Откачали около 150 миллилитров кровяного сгустка из головы. Всей командой очень переживали. Ребенок жив. Все самое страшное позади», — добавил он.

Мелик-Гусейнов порекомендовал родителям ограничить передвижение своих детей на электросамокатах, а также самим соблюдать скоростной режим.