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    22 июля 2022, 14:51

    Школьник едва не погиб после падения с электросамоката в Нижегородской области

    Оксана Лавнюженко

    В Нижегородской области врачи едва спасли жизнь школьнику, который при падении с электросамоката получил субдуральную гематому. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на Telegram-канал главы областного минздрава Давида Мелика-Гусейнова.

    По словам министра, медики несколько часов боролись за жизнь школьника.

    «Откачали около 150 миллилитров кровяного сгустка из головы. Всей командой очень переживали. Ребенок жив. Все самое страшное позади», — добавил он.

    Мелик-Гусейнов порекомендовал родителям ограничить передвижение своих детей на электросамокатах, а также самим соблюдать скоростной режим.