Школьная драка с поножовщиной произошла в Мытищах

В поселке Пироговском в Мытищах между подростками в школе произошел конфликт, в ходе которого один ученик получил ножевое ранение. Мальчика госпитализировали. Сотрудники полиции начали проверку, сообщили «360» в подмосковном главке МВД.

«В дежурную часть УМВД России „Мытищинское“ поступило сообщение о том, что в одной из школ в поселке Пироговский между двумя несовершеннолетними произошел конфликт, в ходе которого один из подростков получил ножевое ранение и был госпитализирован. В настоящее время сотрудниками полиции проводится разбирательство, в ходе которого будут тщательно изучены все обстоятельства данного инцидента и принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в полиции.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с травмированием несовершеннолетнего, сообщили в Telegram-канале ведомства. В ходе проверки также дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья учеников. По поручению прокурора Подмосковья Сергея Забатурина на место выехал городской прокурор Мытищ Андрей Гвоздев.