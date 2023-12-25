Эксклюзив 25 декабря 2023, 17:26 Проектор вспыхнул в школе на юге Москвы Источник «360»: проектор вспыхнул в школе № 5 в районе Чертаново Южное в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

В московском районе Чертаново начали эвакуировать школу № 5 после сообщения о пожаре. О происшествии рассказал «360» источник в экстренных службах.

По его данным, в спортзале на втором этаже вспыхнул проектор. Началась эвакуация детей и сотрудников из трехэтажного строения на Чертановской улице, п59А.

Реклама

Информации о пострадавших нет. К месту происшествия выехали пожарные и скорая помощь.

Неделей ранее почти 400 человек эвакуировали из школы на улице Студенческая на западе Москвы из-за горелой проводки. Учебное заведение проверяли электрики.