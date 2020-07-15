Школа в Вологодской области полностью сгорела из-за удара молнии

Молния попала в школу в Тарногском районе Вологодской области. Здание деревянное — оно сгорело полностью за пару часов. Подробности рассказал на своей странице во «ВКонтакте» глава региона Олег Кувшинников.

«Обошлось без жертв, гроза прошла ночью, в школе никого не было. Пожарные ликвидировали возгорание, но здание выгорело полностью. В администрации района мне доложили о том, как будет организована учеба для ребят из этой школы с 1 сентября», — написал Кувшинников.

По его словам, сейчас решается вопрос о том, чтобы организовать для учащихся этой школы транспорт в районное учебное заведение — до него около десяти километров. Школьники младших классов будут учиться в здании детского сада.

О том, появится ли вместо старой школы в селе новая, губернатор не уточнил. Но к началу учебного года проблем с получением образования учеников из этого села точно не будет, заверил Кувшинников.