Школа, в которой учился Олег Табаков, загорелась в Саратове

В управлении МЧС Саратова рассказали о пожаре в городской школе № 18, которая находится на улице Рахова в центре города. Об этом написало ИА Nation News.

По информации ведомства, возгорание началось на втором этаже здания. Ни детей, ни взрослых в момент происшествия в школе не было, поскольку с 24 декабря начались каникулы. О том, по каким причинам начался пожар, не сообщается.

В этой школе с 1950 по 1953 год учился народный артист СССР, уроженец Саратова Олег Табаков.