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    04 сентября 2020, 17:55

    Школа в Челябинской области вспыхнула из-за замыкания

    Анастасия Кременчугская

    В Челябинской области произошел пожар в школе во время занятий. Учителя и ученики эвакуировались из здания самостоятельно. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    В школе № 2 Верхнего Уфалея автоматически сработала пожарная сигнализация. На место вызова сразу были направлены расчеты противопожарной службы по повышенному номеру сложности пожара.

    По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания в интерактивной доске. Сейчас эту версию проверяют специалисты.

    Из здания эвакуировали 343 школьников и 28 учителей.

    Новости SMI.FM