Школа в Челябинской области вспыхнула из-за замыкания

В школе № 2 Верхнего Уфалея автоматически сработала пожарная сигнализация. На место вызова сразу были направлены расчеты противопожарной службы по повышенному номеру сложности пожара.

По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания в интерактивной доске. Сейчас эту версию проверяют специалисты.

Из здания эвакуировали 343 школьников и 28 учителей.