04 сентября 2020, 17:55
Школа в Челябинской области вспыхнула из-за замыкания
В Челябинской области произошел пожар в школе во время занятий. Учителя и ученики эвакуировались из здания самостоятельно. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
В школе № 2 Верхнего Уфалея автоматически сработала пожарная сигнализация. На место вызова сразу были направлены расчеты противопожарной службы по повышенному номеру сложности пожара.
По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания в интерактивной доске. Сейчас эту версию проверяют специалисты.
Из здания эвакуировали 343 школьников и 28 учителей.