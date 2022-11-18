18 ноября 2022, 11:47
Школа-интернат загорелась в Приморье
В школе-интернате, расположенной в селе Краснореченский Дальнегорского городского округа, загорелись теплоизоляционные деревянные короба системы отопления. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com.
Прибывшие на место ЧП пожарные увидели огонь, распространившейся на площади восьми квадратных метров. В тушении принимали участие четверо спасателей.
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Пострадавших в результате пожара нет. Сейчас выясняются причины инцидента.
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