Происшествия 18 ноября 2022, 11:47 Школа-интернат загорелась в Приморье

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В школе-интернате, расположенной в селе Краснореченский Дальнегорского городского округа, загорелись теплоизоляционные деревянные короба системы отопления. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com.

Прибывшие на место ЧП пожарные увидели огонь, распространившейся на площади восьми квадратных метров. В тушении принимали участие четверо спасателей.

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Пострадавших в результате пожара нет. Сейчас выясняются причины инцидента.

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