30 января 2024, 09:49
Школа и жилой дом пострадали в Горловке после обстрела ВСУ
Мэр Приходько: ВСУ атаковали Горловку, пострадали школа и жилой дом
Жилой дом и школа пострадали в результате обстрела поселка Комарова в Горловке со стороны украинских военных. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.
«Снаряд попал в один из жилых домов в ходе обстрела поселка Комарова в Никитовском районе. Также пострадала школа», — написал он.
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Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня в Telegram-канале сообщило, что ВСУ выпустили по Горловке 14 снарядов калибра 155 миллиметров.
Горловка находится в 50 километрах к северу от Донецка. В городе находятся угледобывающие предприятия и химический холдинг «Стирол». До начала вооруженного конфликта в Донбассе население города составляло порядка 250 тысяч человек.
В понедельник, 29 января, на украинских минах в Горловке подорвались шесть сотрудников коммунальных служб.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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