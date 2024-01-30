Происшествия 30 января 2024, 09:49 Школа и жилой дом пострадали в Горловке после обстрела ВСУ Мэр Приходько: ВСУ атаковали Горловку, пострадали школа и жилой дом РИА «Новости»

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Жилой дом и школа пострадали в результате обстрела поселка Комарова в Горловке со стороны украинских военных. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«Снаряд попал в один из жилых домов в ходе обстрела поселка Комарова в Никитовском районе. Также пострадала школа», — написал он.

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Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня в Telegram-канале сообщило, что ВСУ выпустили по Горловке 14 снарядов калибра 155 миллиметров.

Горловка находится в 50 километрах к северу от Донецка. В городе находятся угледобывающие предприятия и химический холдинг «Стирол». До начала вооруженного конфликта в Донбассе население города составляло порядка 250 тысяч человек.

В понедельник, 29 января, на украинских минах в Горловке подорвались шесть сотрудников коммунальных служб.