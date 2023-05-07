07 мая 2023, 19:07
Школа и 20 домов загорелись в деревне Курганской области
ТАСС: в деревне Юлдус Курганской области загорелись школа и 20 домов, жителей эвакуируют
В деревне Юлдус Шадринского муниципального округа Курганской области загорелись школа и 20 домов, сообщил ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб. По информации главного управления МЧС по региону, жителей начали эвакуировать.
«Проводится эвакуация жителей деревни Юлдус», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Также из-за угрозы задымления эвакуируют жителей населенного пункта Кодское в Шатровском муниципальном округе, микрорайона Тополя и поселка Увал в пригороде Кургана и близлежащих СНТ, деревни Редькино Белозерского округа, деревни Плоская Шадринского округа и деревни Сладко-Карасинское в Мишкинском округе.
С природными пожарами в Курганской области борются уже около 700 человек и почти 200 спецмашин. Главное управление МЧС по региону показало работу спасателей на видео.
Огонь угрожает населенным пунктам в Альменевском, Варгашинском, Белозерском, Кетовском, Шадринском, Мишкинском муниципальных округах и микрорайонах Кургана.
Тушение осложняет аномальная жара — до +28 градусов — и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
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