Шизофреник и «артист». Житель Пермского края утопил девушку-«демона» в Петербурге

Неадекватный парень из Пермского края утопил девушку в Петербурге в реке Монастырка. Подозреваемого задержали. Илья заявил, что он Наполеон, а девушку принял за демона. У молодого человека подтвержденный диагноз «шизофрения», рассказала «360» его мать Светлана.

«Я с ним жить не смогла, он жил с отцом. Отец у него маленький и щупленький, так сын чуть голову ему не свернул один раз. Разговоры с ним вести невозможно, говорит, вы такие-сякие, а я такой умный и все сам знаю», — поделилась Светлана.

По ее словам, сын «всех подминает под себя». Например, когда он решает, что ему нужно совершить какие-то «ритуалы», то не выпускает домочадцев из комнаты, ходит и «орет матом не пойми на кого и почему», а на все вопросы отвечает: «Это мое дело, не спрашивайте».

«Столько мы натерпелись... Очень страшно, я уже дошла до нервного истощения. Пришлось уйти из дома и просто как-то выживать», — призналась мать Ильи.

Она настаивала на том, чтобы отправить парня в интернат, но врачи не поддержали — «мол, он такой молодой, пусть пока сам». При этом они признали, что болезнь Ильи не лечится, «можно только поддерживать». Пока усилия медиков не приносят особых плодов, считает Светлана.

В Петербург парень отправился вслед за одноклассниками. Потом нашлись и другие причины остаться.

«Ему нужно было в суд подавать — ему группу и диагноз неправильно поставили, потом он хотел работать, потом придумал учиться на артиста. В 2019 году пытался поступить, но не получилось. Тут опять что-то придумал», — заметила женщина.

Она утверждает, что на девушек Илья раньше не нападал, только настойчиво пытался знакомиться. Правда, Светлана тут же добавила, что он «колотил сестру, она в синяках была».

«Сын к девушкам приставал, они потом жаловались, некоторые писали заявления о домогательствах, приходила полиция разбираться. Но чтобы бросаться — такого не было», — пояснила Светлана.