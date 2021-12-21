Шиномонтажная мастерская сгорела в Сочи

Ночью 21 декабря на улице Ленина в Адлерском районе Сочи произошел крупный пожар. Там возле АЗС загорелась шиномонтажная мастерская. Об этом написал «Царьград».

До прибытия пожарных служб пламя успело охватить 240 квадратных метров. В 02:45 спасателям удалось локализовать возгорание, через час огонь был потушен полностью, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

О том, что стало причиной возгорания, не сообщается. По словам очевидцев, поджог могли совершить конкуренты в преддверии прогнозируемых холодов и гололеда.