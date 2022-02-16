Шиномонтаж загорелся в центре Москвы

Пожар произошел в здании шиномонтажа в центре Москвы. Об этом сообщил источник «360». В МЧС подтвердили факт возгорания в одноэтажном здании. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

По данным источника «360», пожар произошел на Новой Переведеновской улице в доме № 3.

Прибывшие на место вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что горит одноэтажное здание. Площадь возгорания составила 100 «квадратов». Причины пожара устанавливаются. Информации о пострадавших пока не поступало.

Накануне сразу три пожара произошло в Москве и Новой Москве. Первое крупное возгорание случилось в административном здании в деревне Сосенки в Новой Москве. Вечером того же дня огонь охватил управление ФНС на Каширском шоссе на юге Москвы.

Еще через несколько часов стало известно о возгорании в здании страховой компании, которая находится на западе столицы. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как из дверей здания валит густой темный дым. Информации о пострадавших ни в одном из вышеперечисленных случаев не поступало.