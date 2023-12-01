Эксклюзив 01 декабря 2023, 23:57 Шиномонтаж загорелся в Балашихе Источник «360»: на Щелковском шоссе в Балашихе загорелся шиномонтаж

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Здание шиномонтажа загорелось на Щелковском шоссе в Балашихе. Об этом сообщил источник «360».

На место случившегося приехали минимум пять пожарных машин, а также кареты скорой помощи. Информации о пострадавших пока не поступало. Другие подробности происшествия уточняются.

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«Горит шиномонтаж рядом с церковью на протяжении получаса», — рассказал очевидец.

Днем 1 декабря в Москве загорелся вещевой рынок «Садовод». Территорию заволокло едким дымом, два человека пострадали. Среди них — пожарный 2001 года рождения. Возгорание локализовали к 15:30, в 17:00 пожар полностью потушили.

Также пожар вспыхнул в Санкт-Петербурге. Там загорелся склад мебельной фабрики. Огонь охватил площадь в 200 «квадратов». Пожар локализовали в 15:46, в 19:41 возгорание ликвидировали. В тушении огня участвовали 25 человек и семь единиц спецтехники.