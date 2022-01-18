Шинный завод загорелся в ночь на 18 января в Новокузнецке

Крупный пожар произошел в Новокузнецке в ночь на 18 января. Там загорелся шинный завод. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Резиновую крошку и покрышки охватило огнем на открытой территории. Около часа ночи спасатели выехали на место происшествия. Всего в тушении огня были задействованы шесть единиц техники и 19 пожарных.

«Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. Работа по проливке и разбору скрытых очагов горения продолжается. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.