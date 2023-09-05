Происшествия 05 сентября 2023, 09:04 Шестнадцатилетняя школьница пропала в Екатеринбурге Полиция начала поиски пропавшей в Екатеринбурге школьницы СРОО ДПСО "ПРОРЫВ" Свердловская область / «ВКонтакте»

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Школьница в возрасте 16 лет пропала в Екатеринбурге. Полиция и волонтеры начали поиски подростка, сообщила ПСО «Прорыв».

На девушке в день пропажи — 4 сентября — были штаны темного цвета, кофта с длинным рукавом серого цвета, черная кожаная куртка и белые кроссовки.

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«Рост — 160 сантиметров, телосложение среднее. Глаза темно-карие. Волосы темно-коричневые, ниже плеч», — сообщалось в ориентировке.

Поисками девушки занялся отдел полиции № 12 и волонтерские организации, в том числе ПСО «Прорыв».

Всем, у кого есть информация о школьнице, необходимо сообщить по номеру руководителя отряда +7 900 044-02-20 (Наталья) или обратиться в полицию: (343) 356-42-12, 102 (02).

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