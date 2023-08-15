Происшествия 15 августа 2023, 16:44 Шестнадцатилетняя девочка чуть не погибла под колесами электросамоката в Москве В Южном Бутове 16-летняя девочка попала в больницу из-за сбившего ее электросамокатчика Unsplash

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Нейрохирурги Морозовской больницы два месяца боролись за жизнь шестнадцатилетней девочки, которую сбил электросамокатчик в Южном Бутове. О состоянии пострадавшей рассказал Telegram-канал Baza.

По данным канала, сама авария произошла в июне. Электросамокат на полной скорости сбил девочку на пешеходной дорожке. Скорую пострадавшей вызвали очевидцы.

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Врачи обнаружили у подростка закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, гематому лобной области и перелом лобной теменной кости. Эксперты оценили эти травмы как тяжкий вред здоровью.

Позже полицейские задержали водителя электросамоката. Против него возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание по ней составляет два года лишения свободы.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что в Москве с начала года зарегистрировали почти 600 ДТП с участием велосипедов и электрических транспортных средств малой мощности.