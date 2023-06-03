Происшествия 03 июня 2023, 10:37 Шестнадцать человек пострадали в массовом ДТП в Санкт-Петербурге МЧС: в Петербурге 16 человек пострадали в ДТП с участием 13 машин

Читать 360tv в

Массовое ДТП произошло утром 3 июня в Санкт-Петербурге, в результате пострадали 16 человек. Об этом сообщил Telegram-канал главного управления МЧС по городу.

Авария произошла 08:43 на Софийской улице, там столкнулись 13 автомобилей. Различные травмы получили 16 человек, после осмотра на месте происшествия 11 из них доставили в медицинские учреждения. Ликвидировали последствия ДТП 15 человек и три единицы техники.

Реклама

Видео с места аварии опубликовал Telegram-канал «112». На кадрах видно, что некоторые автомобили получили серьезные повреждения. По данным канала, четверых пострадавших пришлось вытаскивать из покореженных машин спасателям.

Ранее «360» сообщил о смертельной аварии под Москвой. В районе деревни Кресты столкнулись Chevrolet и груженая Scania. В результате аварии погибла женщина. Причины аварии пока выясняются.